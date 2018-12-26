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По факту нанесения телесных повреждений проводится проверка.

В Сыктывкаре в новогоднюю ночь жестоко избили мать с дочерью 0 66

Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в семейном насилии
Юлия Белорукова сохраняет неплохие шансы на попадание на подиум в общем зачёте лыжной многодневки.

Юлия Белорукова стала четвёртой в гонке преследования на «Тур де ски» 0 48

После пяти этапов лыжница из Коми занимает четвёртую позицию в общем зачёте престижной многодневки
Ёлка получилась не совсем такой, какой её задумывали.

Жители Сыктывкара сделали ёлку из борщевика 0 98

Свой арт-объект они разместили на поле за лыжной базой «Динамо»
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ОБЩЕСТВО

Топ-6 событий 2018 года. Чем он запомнился для жителей Коми?
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Бабушка-драйвер. Роза Пунегова из Объячево открывает мир для инвалидов
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Хищники наступают. Сёла и деревни Коми терроризируют волки
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. АиФ-Коми 26/12/2018

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Газета
В августе и октябре этого года люди вышли на улицы и провели пикеты в центре Выльгорта.

Земля раздора. 20 лет никто не может разобраться с участками в Сыктывдине
Сыктывкарцы получили гранты на семь проектов.

Мы меняем жизнь. В Коми прошёл конкурс соцпроектов
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Актуальные вопросы

  1. Где выделят участки жителям Коми?
  2. Закроют ли аптеки в Коми?
  3. Где можно покататься на лыжах в Коми?
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Тариф на вывоз ТКО подняли, но баки стоят переполненные.

Дело – мусор. Жители Коми завалили регионального оператора жалобами
В Сыктывкаре жители домов рискуют замёрзнуть в собственных домах.

Будем замерзать? Жители частных домов Сыктывкара остались без топлива
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